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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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كاتب صحفي: نؤمن بإمكانية الوصول لحلول توافقية من خلال النقاش في الحوار الوطني

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني نجح حتى الآن في تقريب المساحات المشتركة بين المواطنين، فضلا عن إيمان القوى السياسية بإمكانية الوصول لحلول توافقية من خلال النقاش وتبادل الآراء والأفكار، متابعا أن النقاش والتفاهم أساس السياسة والوصول إلى الحلول الوسط التي ترضي معظم الأطراف قدر الإمكان بالنظر إلى الظروف المحيطة.

 الحوار الوطني نجح إلى حد كبير في معالجة الكثير من المشكلات

 

وأضاف «حسين»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن الحوار الوطني نجح إلى حد كبير في معالجة الكثير من المشكلات، فضلا عن لعبه دورا هاما للغاية في تهدئة الأوضاع خلال الأزمة الاقتصادية العالمية، مشيرا إلى أنه حضر العديد من النقاشات المختلفة والهامة بجلسات هذا الحوار حول التضخم  والديون والصناعة والزراعة، وكانت معظم النقاشات موضوعية.

وتابع: "قبل انعقاد الحوار، كان كل حزب أو قوى سياسية أو شخصيات عامة له يعيش في ركن منعزل عن الآخر، كله يحمل تصوراته ربما مثالية قدر الإمكان أو لا تنتمي كثيرا إلى الواقع، لكن الحوار الوطني جعل الجميع يجلس مع بعضهم البعض آراءهمشوا ويطرحوا آرائهم وأفكارهم، ومن ثم، فقد اكتشفوا أن الحل المثالي من وجهة نظر المعارضة أو الحكومة غير موجود على أرض الواقع، وبالتالي على كل طرف الوصول لنقطة قريبة من الطرف الآخر"

 

الحوار الوطني القوى السياسية عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى الزراعة الصناعة

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