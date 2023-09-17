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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب شركة خمور.. قرار استثنائي من ليفربول تجاه محمد صلاح

سجدة محمد صلاح -
"سجدة" محمد صلاح - أرشيفية

اتخذ نادي ليفربول قرارا استثنائيا تجاه النجم المصري محمد صلاح، لاعب الفريق، بعد فوزه بجائزة رجل مباراة الريدز وولفرهامبتون التي أقيمت أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وصنع محمد صلاح هدفين في فوز ليفربول على وولفرهامبتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وأعلن ليفربول عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فوز محمد صلاح بجائزة لاعب المبارة مع حذف اسم إحدى شركات الخمور الراعية للجائزة، احتراما لمشاعر النجم المصري.

ليفقول يزيل اسم شركة خمور بسبب محمد صلاح 


ودائما ما كان اسم شركة الخمور موجودا في إعلان ليفربول عن الفائزين بالجائزة من الفريق خلال الفترة الماضية.

وأصبح محمد صلاح، أكثر لاعب إفريقي في تاريخ البريميرليج يصنع أهدافا في المسابقة برصيد 63 تمريرة حاسمىة، متفوقا على رياض مركز الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 61 تمريرة، وفقا لشبكة "سكواكا" المتخصصة" في إحصائيات كرة القدم.

يذكر أن نادي ليفربول رفض رحيل النجم المصري محمد صلاح إلى اتحاد جدة السعودي خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

ليفربول محمد صلاح صلاح وولفرهامبتون الريدز الدوري الإنجليزي

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