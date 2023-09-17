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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجرد هراء.. رد ناري من أسطورة مانشستر يونايتد على وصف صلاح بالأنانية

محمد صلاح
محمد صلاح

وصف بيتر شمايكل، أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي، الأشخاص الذين يصفون المصري محمد صلاح، بأنهم أنانيون.

وساهم محمد صلاح في فوز ليفربول أمس، السبت، على وولفرهامبتون، بثلاثية مقابل هدف، بعدما تمكن من صنع هدفين، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال شمايكل في تصريحات صحفية: “هدف ليفربول الثاني؟ يا لها من لمسة التي قدمها محمد صلاح لـ روبرتسون”.

وأضاف: “إنهاء روبرتسون للكرة كان رائعًا، لكن دعونا لا ننتقص من جودة التمريرة التي قام بها محمد صلاح، لقد كانت لمسة رائعة، الجودة التي يمتلكها لا تصدق”.

رد ناري من أسطورة مانشستر يونايتد على وصف صلاح بالأنانية

وتابع: “هناك من وصف محمد صلاح بأنه أناني، وهو مجرد هراء، يجب أن تكون هدافًا كبيرًا، ولكن لا شك في أن صلاح يساعد فريقه بطرق مختلفة”.

واختتم: “لقد أثبت في ملعب سانت جيمس بارك ذلك بصناعته للهدفين، وكذلك أمام ولفرهامبتون، مساهماته مع ليفربول هذا الموسم كانت سببًا في أنهم ينافسون على الصدارة من البداية”.

صلاح مانشستر يونايتد محمد صلاح بيتر شمايكل ليفربول

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