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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بمشاركة 120 متطوعا.. حملة مكبرة بالإسكندرية لتنظيف الشواطئ |صور

صدى البلد


 

فى إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بتكثيف حملات تنظيف الشواطئ على مستوى الجمهورية بالتزامن مع الإحتفال باليوم العالمى لتنظيف الشواطئ الذى يحتفل به العالم فى السادس عشر من سبتمبر من كل عام، نفذ الفرع الإقليمى لجهاز شئون البيئة بالإسكندرية حملة مكبرة لتنظيف شواطئ السرايا ورأس التين والانفوشى والمكس والدخيلة من المخلفات البحرية بمشاركة ١٢٠ متطوعا من  جمعية بانلاستيك وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة المجهودات التى تبذلها محافظة الإسكندرية بقيادة السيد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية فى مجالات حماية البيئة، ورعايته لجميع الأنشطة والمشروعات البيئية.

وفى توقيت متزامن تم تنفيذ عدد من الفعاليات المشابهة بمدينتى العريش ومطروح لتوسيع النطاق الجغرافى ومضاعفة تأثير الحملات على التوعية الإيجابية للمواطنين بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية، حيث تتم هذه الفاعليات بالتزامن مع تنفيذ أنشطة مماثلة فى نفس التوقيت فى ١٨٥ دولة حول العالم بمشاركة ٢٥ ألف متطوع.

هذا وتأتى هذه الأنشطة في إطار جهود الدولة لحماية البيئة البحرية من التلوث والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

جدير بالذكر أنه قد تم خلال العامين الماضيين تنظيم عدد ٣٧ حملة لتنظيف الشواطي بمحافظتى الاسكندرية ومطروح، وتتنافس هذه الحملة لتسجيلها فى موسوعة جينيس لتنظيف الشواطىء من القمامة البحرية والمخلفات للعام الثالث على التوالى كأطول حملات تنظيف تتم على ساحل البحر المتوسط بأكبر عدد من المتطوعين.

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