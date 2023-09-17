أمين عام حماة الوطن: قرارات الرئيس السيسي تعكس انحيازه لمحدودي الدخل

أشاد النائب اللواء طارق نصير أمين عام حزب حماة الوطن ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ القرارات التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارته لمحافظة بني سويف بأنها تعكس انحيازه بصفة عامة لكافة المصريين وبصفة خاصة لمحدودي الدخل والفلاح المصري.



وأكد نصير، في تصريحات له ، علي أن افتتاح الرئيس السيسي لعدد من المشروعات التنموية بمحافظة بني سويف ضمن مبادرة حياة كريمة وتشمل توسيع وزيادة مظلة برامج الحماية الاجتماعية وزيادات في أجور العاملين في الدولة والقطاع العام وأصحاب المعاشات ومستفيدي تكافل وكرامة هي ترجمه حقيقية لشعور القيادة السياسية بحجم الأعباء التي زادت على المواطن المصري نتيجة الوضع الاقتصادي العالمي الذي ينعكس بدورة علي الاقتصاد المصري.



وأضاف اللواء طارق نصير إن هذه القرارات وما سبقها من قرارات مماثلة تؤكد دائما أنه رئيس إنسان يشعر بآلام المواطن المصري ويعكس دعائم الجمهورية الجديدة التي تبنى على أذابه الفوارق بين المواطنين وعدم تحملهم الأعباء الاقتصادية نتيجة السياسات المالية العالمية.



وأشار إلى أن حزب حماه الوطن كان علي ثقة ويقين بعدم الدفع بمرشح رئاسي ودعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية جديدة لثقته التامة في قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورؤيته لصالح الوطن والمواطن من أجل إقامة دعائم الجمهورية الجديدة.