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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الوادي الجديد: بدء تعميم استخدام الكارت الذكي لاستهلاك الوقود للسيارات الحكومية

محافظ الوادي الجديد
محافظ الوادي الجديد

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، بدء إجراءات تعميم استخدام الكارت الذكي لاستهلاك الوقود للسيارات الحكومية بكافة الحملات الميكانيكية؛ لترشيد وحوكمة الاستهلاك. 

وأكد "الزملوط"، أن المنظومة الجديدة تهدف إلى إحكام السيطرة على عملية صرف المواد البترولية ومنع أي استغلال أو تجاوز في صرفها،  وتطبيق ذلك الإجراء على جميع السيارات التابعة للجهات الحكومية بالمحافظة.

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وفى سياق متصل، أكد محافظ الوادى الجديد، سرعة استكمال خطة تركيب العدادات الكودية للآبار الزراعية على مستوى المحافظة، لترشيد استهلاك مياه الري والحفاظ على الخزان الجوفي حيث جرى التنسيق مع وزارة الرى والجهات المختصة لتوفير العدادات الكودية وتنفيذ خطة التركيب والتشغيل على مستوى كافة آبار المحافظة.

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