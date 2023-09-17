دفنه حيا.. تقارير تتهم الزعيم الشيشاني بالتخلص من طبيبه

أفادت تقارير إخبارية، بأن الزعيم الشيشاني رمضان قديروف، المؤيد للرئيس فلاديمير بوتين، أمر بدفن طبيبه الشخصي حيا، حيث ألقى عليه اللوم في تدهور حالته الصحية.

ووفقا لما نشره موقع “ديلي أكسبريس”، قبل أيام من نقل رمضان قديروف إلى المستشفى، اتُهم رمضان قديروف بالقيام بهذه الخطوة المروعة انتقاما لمحاولة مزعومة لتسميمه.

ألقى قديروف باللوم في تدهور صحته على طبيبه الشخصي الذي يعتقد أنه سممه، قبل أن يُقتل الطبيب بوحشية، بحسب التقارير.

أدلى أنطون جيراشينكو، مستشار الشؤون الداخلية الأوكرانية، بهذه الادعاءات نقلاً عن قناة له علي تطبيق تليجرام، التي تزعم أنها تمتلك معلومات داخلية من قوات الأمن الروسية.

زعمت القناة أن قديروف استهدف الطبيب، إلخان سليمانوف، الذي كان أيضًا نائب رئيس وزراء الشيشان السابق.وقالت القناة "هناك حديث عن مقتل سليمانوف ودفنه حيا.

بينما لا يوجد تأكيد لوفاة سليمانوف، تشير التقارير إلى أنه لم يظهر منذ أكتوبر 2022، عندما تم فصله من منصبه كنائب لرئيس الوزراء.

في 10 سبتمبر، قال جيراشينكو: "كان سليمانوف شخصية غير عادية وكان يتمتع بسجل مهني مثير للإعجاب في الطب.إن اختفائه المفاجئ ووفاته الغامضة يثير العديد من الأسئلة."

في يوم الجمعة، أي قبل أقل من أسبوع من وفاة الطبيب، تم نقل قديروف إلى المستشفى في حالة حرجة، حسبما صرح أندريه يوسوف، ممثل المخابرات العسكرية الأوكرانية، لمنفذ الأخبار الأوكراني أوبوزريفاتيل.

كانت هناك تقارير تفيد بأن تدهور حالته الصحية كان بسبب مشاكل في الكلى، مما أثار تكهنات بأنه كان ضحية لهجوم تسمم.

نشر زعيم الشيشان رمضان قديروف، اليوم الأحد، لقطات فيديو يبتسم فيها ويوصي الجميع بممارسة الرياضة، في خطوة لدحض التكهنات حول اعتلال صحته.

لم يكن من الممكن على الفور تحديد متى تم تسجيل مقاطع الفيديو، لكن اللقطات نُشرت بعد تقارير غير مؤكدة على وسائل التواصل الاجتماعي وفي بعض الصحف تفيد بأن الزعيم الشيشاني كان في غيبوبة.