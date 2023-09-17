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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

33 سنة تعب وكفاح.. نصر محروس يحتفل بميلاد "فري ميوزيك"

نصر محروس
نصر محروس

نشر المنتج نصر محروس مجموعة من الصور ، وهو يحتفل بمرور 33 عامًا على إطلاق شركته "فري ميوزك" ، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.


وعلق نصر محروس:" فري ميوزك 33 سنة تعب وكفاح ونجاح .. 33 سنة واحنا بنحاول نقدم فن يعجب الجمهور .. 33 سنة إكتشافات وأفكار وصناعة .. شكرًا يارب".


صلح نصر محروس وبهاء سلطان:
وقد أعرب المخرج والمنتج نصر محروس منذ فترة عن  حزنه لوفاة والده ، قائلاً: "اتغيرت بعد موت أبويا، وهو سبب إني أسامح بهاء سلطان وأضحي بفلوس كتير".
 

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية إيمان أبو طالب، ببرنامجها بالخط العريض، المذاع على قناة الحياة،" أن والده هو الذى كان له الفضل عليه فى حب الموسيقي وأغانى الطرب الجميل ، نظرًا ان والده كان يوزع للفنانين الكبار مثل محمد قنديل ومحرم فؤاد ، وكذلك ذكر وقرآن .
وأضاف: بعد وفاة والده تغيرت أشياء كثيرة بداخلي ، وأصبحت أري الأشياء بمنظور مختلف لأن علاقتنا كانت قوية جدًا.".

أما عن صلحه مع الفنان بهاء سلطان ، تابع نصر محروس ، قائلاً: بعد ظروف حدثت له بدأ أن يراجع حياته ، وأول قرار بدء أن يقوم به هو أن يتنازل عن عقده  مع الفنان بهاء سلطان .
مشيرًا ، أنه كان مدرك أن لديه أموال كثيرة لكنه قرر أن يتنازل عنها عن طيب خاطر ،  وأغنية تعال ادلعك كانت هى أغنية الصلح الرسمى بينهما ، بعد أن تقابلوا  واأختار نصر محروس الأغنية لعقد الصلح بينهما ، وتمت الأغنية بعود وطبلة وحققت نجاح كبيرًا جدًا.

سيجارة":
وقد روج المنتج نصر محروس مؤخرًا عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، لأحدث أعمال الفنان بهاء سلطان وهى سيجارة التى صدرت فى ديسمبر الماضي، بعد النجاح الضخم الذى حققته أغنية تعالى أدلعك ..

نصر محروس

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