تشيلسي يواصل نزيف النقاط ويتعادل سلبيا مع بورنموث في الدوري الإنجليزي

واصل فريق تشيلسي نتائجه السلبية، في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بتعادل سلبي أمام بورنموث، في المباراة التي أقيمت بينهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة.

ولعب تشيلسي الموسم الجاري في البريميرليج 5 مباريات، إذ فاز في مباراة وخسر مباراتين وتعادل في 2 آخرين.

وبهذه النتيجة، يحتل المركز الرابع عشر برصيد 5 نقاط، بينما يأتي فريق بورنموث خلفه في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط.

وبدء تشيلسي بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: روبرت سانشيز.

خط الدفاع: مالو جوستو، أليكس ديساسي، تياجو سيلفا، ليفو كولويل.

خط الوسط: كونور جالاجير، ليسلي أوجوشوكوا، رحيم ستيرلينج، إنزو فيرنانديز، ميخايلو مودريك.

خط الهجوم: نيكولاس جاكسون.