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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

بحث إقامة معرض للآثار المصرية بـ الأرجنتين لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة

وزير السياحة والآثار
وزير السياحة والآثار

استقبل، اليوم، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، السفير جونزالو أوريولابيتا سفير دولة الأرجنتين بالقاهرة، وذلك لمناقشة آليات تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين في مجال السياحة والآثار وبحث سبل دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من الأرجنتين إلى مصر.

وقد حضر اللقاء من سفارة الأرجنتين خوسيه فلوريس نائب السفير، و سيرو روميني الملحق الثقافي بالسفارة، وحضر من الوزارة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية الخارجية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

وقد استهل أحمد عيسى اللقاء، بالترحيب بالسيد السفير والوفد المرافق له، مؤكداً على عمق العلاقات التي تربط بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها مجال السياحة والآثار.

وأشار الوزير إلى أن مستجدات حركة السياحة الوافدة لمصر من الأرجنتين تشهد زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية، آملاً أن تشهد الفترة القادمة مزيد من التعاون لجذب عدد أكبر من السائحين الأرجنتيين لزيارة مصر والاستمتاع بمقوماتها السياحية والأثرية المتنوعة.

وتناول اللقاء أيضاً بحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال العمل الأثري، حيث تم الإشارة إلى عمل عدد من البعثات الأثرية من الأرجنتين في ترميم بعض المقابر الأثرية الموجودة بمحافظة الأقصر والتي من المقرر أن يتم افتتاحها قريباً بعد الإنتهاء من مشروع ترميمها وصيانتها.

كما تم مناقشة مقترح مشاركة الوزارة في أحد المعارض السياحية التي سوف يتم تنظيمها في الأرجنيتن وسيقدم فرصة جيدة للقاء شركاء المهنة هناك لمناقشة تعزيز سبل التعاون لجذب مزيد من الحركة الوافدة منها إلى المقصد السياحي المصري.

وتم أيضاً مناقشة أهمية دراسة مقترح إقامة معرض مؤقت للآثار المصرية بالأرجنتين ليكون فرصة لإبراز الحضارة المصرية القديمة وتعريف الشعب الأرجنتيني بها عن قرب والترويج للمقصد السياحي المصري ولاسيما السياحة الثقافية التي تعد أحد الشرائح المستهدفة وفقاً للاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر.

ومن جانبه، أكد السفير جونزالو أوريولابيتا على أن المقصد السياحي المصري يعد مقصداً هاماً بالنسبة للسائحين في بلاده لما يتمتع به من مقومات سياحية وأثرية متنوعة وفريدة، كما تحدث عن شغف شعب الأرجنتين بالحضارة المصرية القديمة ودراستهم للتاريخ المصري القديم في المدارس مما يخلق لديهم شغف كيير لزيارة مصر والتعرف عما درسوه عنها على أرض الواقع، مؤكداً على حرص بلاده على تقوية وتعزيز العلاقات الثنائية المختلفة التي تربط بين البلدين ودعم أواصر التعاون بينهما.

وأشار إلى توقعاته بأن تشهد الحركة السياحية الوافدة منها إلى مصر زيادة خلال الفترة المقبلة.
 

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وزير السياحة والاثار السياحة أحمد عيسى وزير السياحة والأثار احمد عيسي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الحركة السياحية الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار

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