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أخبار البلد

القومي للمرأة: إشادة واسعة من هيئة الأمم المتحدة بمبادرة نورة لتمكين الفتيات

صدى البلد

تفقدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الأحد ، برفقة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط والنائبة سناء السعيد عضوة المجلس والمهندس عمرو سليمان عضو المجلس والسيدة فردريكا ميير  ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر والسيدة كريستين عرب ممثلة هيئة الامم للمرأة وعدد من  قيادات المحافظة والمجلس القومى للمرأة  ، مجموعه من الانشطة والفعاليات التي ينفذها المجلس بالمحافظة في ضوء المشروع القومي للتنمية الاسرة المصرية وحملة " بلدي أمانه ".

و شهدت الدكتورة مايا مرسي، معرض "نورة" ، والمتضمن مجموعة من المنتجات الحرفية كالإكسسوارات والرسومات من تصميم فتيات مبادرة نورة بالمحافظة ، والتى لاقت إشادة واسعة من ممثلي هيئة الأمم المتحدة الذى أعربوا عن سعادتهم بمبادرة نورة لتمكين الفتيات.


وشهدت أيضا رئيسة المجلس القومى للمرأة ، تطبيق عملي لجلسة الفتيات بمبادرة "نورة" ، والتي تهدف إلي  بناء قدرات وتمكين الفتيات بمحافظة أسيوط .

ووجهت الدكتورة مايا مرسى خالص الشكر والتقدير إلى السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لرعايتها مبادرة "نورة"  لتمكين الفتاة المصرية، وذلك في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية في قرى حياة كريمة.

كما تقدمت بخالص الشكر لأهالي الفتيات لمساعدة بناتهن للمشاركة فى برنامج  "نورة "، كما تقدمت بخالص الشكر  للميسرات من المجلس وميسرات محافظة أسيوط لمساهمتهم فى  تغيير فكر بنات قريتهن متمنية أن ترى بنات وميسرات مبادرة  نورة  فى المجلس المحلي ونائبات برلمان .


كما تفقدت أيضا نموذج المحاكاة البنكي بالقرى "تحويشة في بنك"، والذي ينفذه المجلس لتشجيع الفتيات والسيدات على الحصول على الخدمات البنكية بفاعلية وتكوين مجموعات انتاجية ذكية خضراء تدر دخلا للسيدات وأسرهن وتوفر فرص للعمل بالقري ، وتضمن النموذج محاكاة لخدمات البنك من خلال الميسرات الماليات لبرنامج الشمول المالي ، وجناح لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس، وجناح للمشروعات الخضراء الذكية، وجناح لعرض منتجات المشاغل والوحدات الإنتاجية بالمجلس

 ‏وخلال الجولة التفقدية استمعت  الدكتورة مايا مرسي لقصص نجاح سيدات محافظة أسيوط حول مبادرة تحويشة ومجموعات الإدخار والإقراض، كما حضرت الدكتورة مايا مرسي واللواء عصام سعد  لقاء  بعنوان "بلدى أمانة"  والذي استهدف أهالي قرية الشامية مركز ساحل سليم بمحافظة أسيوط.

وتوجهت الدكتورة مايا مرسي بخالص الشكر والتقدير إلى الرائدات والواعظات والمكرسات والراهبات لتعاونهن فى نشر التوعية المجتمعية والرسائل الايجابية البنائه التى تهدف لترسيخ مفهوم الدفاع والانتماء للوطن، بالإضافة الى دورهن في التعريف بجهود الدولة في تقديم الخدمات المختلفة للأهالي، مؤكدة أهمية دور المرأة المصرية فى التصدى لكافة الأزمات التي تمر بها مصر .

كما  شاركت الدكتورة مايا مرسي و اللواء عصام سعد محافظ أسيوط  في أمسية "الاسرة المصرية"  والتي  تضمنت عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية لحملة " بلدى أمانة" ، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الاراجوز، والعرائس المتحركة ، بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور كما تشمل الأمسيات علي أغاني وطنية ، وعلى هامش العروض تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية علي الاطفال والسيدات

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