مايان السيد تحصد جائزة أفضل ممثلة بحفل نيكولديان العربية

شاركت الفنانة مايان السيد جمهورها مجموعة من الصور ، من داخل حفل نيكولديان العربية ، بعد فوزها بجائزة أفضل ممثلة.



وعلقت مايان: " إلى عائلتي وأصدقائي ومعجبينى الأعزاء، شكرا على السماح لي بتجربة هذه اللحظة مبروك علينا .



ألف حمد الله على السلامة

ويذكر أن مايان السيد قد شاركت فى ماراثون رمضان الماضي بمسلسل "ألف حمد الله على السلامة"والذى كان من بطولة يسرا، شيماء سيف، مايان السيد، محمد ثروت، وغيرهم من الفنانين، تأليف محمد ذو الفقار وإخراج: عمرو صلاح، إنتاج العدل جروب، وتدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي اجتماعي.



آخر أعمال مايان السيد

وكانت أخر أعمال مايان السيد السينمائية هو فيلم "هاشتاج جوزني" الذي عرض مؤخرا في دور العرض السينمائية ، وشاركها في بطولته أمير المصري، بيومي فؤاد، صابرين، دينا، إسلام إبراهيم، ريهام الشنواني، وغيرهم من الفنانين، وهو من تأليف محمد سمير مبروك، وإخراج عصام نصار.



ودارت أحداث الفيلم في إطار كوميدى رومانسى، وذلك من خلال شخصية فارس الذى جسدها أمير المصرى ثم يقع فى حب مايان السيد ثم تتفاقم الأحداث حتى تنتهى بالزواج.