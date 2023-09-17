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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني من فيتنام: مصر بذلت جهودا كبيرة لتطبيق وتحقيق عملية التحول الرقمي

صدى البلد

شارك النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ومقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، في فعاليات المؤتمر العالمي التاسع للبرلمانيين الشباب، الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي، بعنوان "دور الشباب في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التحول الرقمي والابتكار"، والذي يعقد في دولة فيتنام، خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر، بحضور 60 دولة من البرلمانيين الشباب من جميع برلمانات العالم.

وأوضح فتحي، في بيان، أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات الأخيرة جهودا كبيرة لتطبيق وتحقيق عملية التحول الرقمي، ضمن استراتيجية تحقيق التنمية المستدامة، وبدأت مؤسسات الدولة في تنفيذ خطة التحول الرقمي في مختلف القطاعات والمجالات بشكل مكثف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأضاف مقرر لجنة الشباب بالحوار الوطني، أن التحول الرقمي هو سمة الدول المتقدمة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة في كل المجالات المختلفة، وهو ما يسهم في تطوير الخدمات والنهوض بالاقتصاد وجذب الاستثمار.

وشدد على ضرورة تدريب الكوادر الشبابية على التحول الرقمي والابتكار، مما يسهم في تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكد النائب أحمد فتحي، أهمية تقديم كامل الدعم والرعاية والتدريب للشباب في مجال التحول الرقمي؛ لمواكبة التطورات المستمرة في مجال التكنولوجيا، وتعزيز الابتكار، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي في المجالات كافة.

وعل هامش المؤتمر، التقي النائب أحمد فتحي، مع رئيس الجمعية الوطنية لدولة ڤيتنام، فونج دينه هوي؛ بمناسبة ذكرى مرور 60 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وفيتنام.

استراتيجية التحول الرقمي احمد فتحي أهداف التنمية المستدامة إتحاد البرلماني الدولي التكنولوجيا الحديثة التضامن الاجتماعي

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