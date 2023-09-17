متحدث جديد للحكومة خلال أيام واختيار نادر سعد سفيرا مقيما لـ مصر ببلغاريا| خاص

أكدت مصادر حكومية، أن السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تم اختياره سفيرا لمصر في بلغاريا، وسفيرا غير مقيم في مقدونيا.

وأضافت المصادر الحكومية، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن السفير نادر سعد، سيغادر منصبه كمتحدث باسم الحكومة، في أكتوبر المقبل.

وأوضحت المصادر، أنه في الوقت الحالي يوجد 3 مرشحين من قبل وزارة الخارجية؛ لاختيار سفير منهم للمنصب لافتا ان الأقرب للاختيار ليس سفيرا وإنما مستشار بالخارجية .

وأشارت المصادر إلى أنه مع بداية شهر أكتوبر المقبل، سيكون هناك متحدث جديد باسم الحكومة، خلفا للسفير نادر سعد، على أن يتم تحديد اسمه خلال أيام.