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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

يستفيد منها 5 فئات.. 60 مليار جنيه هدية من الرئيس السيسي للمواطنين

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

سيطرت حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، السبت، على هامش زيارته لمحافظة بني سويف، لتفقد وافتتاح عدد من المشروعات التنموية التي نفذتها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ضمن المرحلة الأولى منها على اهتمامات المصريين خاصة الصحفيين وأصحاب المعاشات والموظفين محدودي الدخل. 

حزمة حماية جديدة

ووجه الرئيس السيسي، الحكومة ومؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ عدة قرارات، والتي جاءت كالتالي:

  • زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
  • زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح "4" آلاف جنيه، بدلًا من "3500" جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
  • رفع حد الإعفاء الضريبي بنسبة "25%"، من "36" ألف جنيه، إلى "45" ألف جنيه، لكافة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
  • زيادة الفئات المالية الممنوحة، للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، بنسبة "15%" لأصحاب المعاشات، وبإجمالي "5" ملايين أسرة.
  • مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح "600" جنيه، بدلًا من "300" جنيه، بإجمالي "11" مليون مواطن.
  • سرعة تطبيق زيادة بدل التكنولوجيا، للصحفيين المقيدين بالنقابة، ووفقًا للمخصصات بذات الشأن بالموازنة العامة.
  • قيام البنك الزراعي المصري، بإطلاق مبادرة للتخفيف عن كاهل صغار الفلاحين والمزارعين، من الأفراد الطبيعيين المتعثرين مع البنك، قبل أول يناير 2022.
  • إعفاء المتعثرين من سداد فوائد وغرامات تأخير سداد الأقساط المستحقة، للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، بحد أقصى نهاية 2024.

تخفيف أعباء المواطنين

ومن جانبه، كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، إنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية السيسي، سيتم إحالة قوانين حزمة الحوافز والزيادات الجديدة المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات إلى مجلس النواب فور انعقاده في شهر أكتوبر المقبل، بحيث يكون استحقاق هذه الحزمة اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل،

60 مليار جنيه.. وزير المالية يكشف تفاصيل الزيادة الجديدة في الأجور والمعاشات 

وزير المالية : تطبيق حزمة الحوافز والزيادات الجديدة أول أكتوبر المقبل

ولفت إلى أن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وجَّه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تبلغ تكلفتها التقديرية سنويًا نحو 60 مليار جنيه، ليشهد العامان الأخيران أربع زيادات للأجور والمعاشات منذ أبريل 2022؛ بما يعكس حرص القيادة السياسية على تخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان.

وأكد معيط، أن زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 300 جنيه، بدلًا من 300 جنيه شهريًا، لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بمختلف المستويات الوظيفية بدءًا من الدرجة السادسة وحتى الدرجتين العالية والممتازة، يستفيد منها 4.5 مليون موظف بتكلفة سنوية بنحو 16.4 مليار جنيه، موضحًا أن العاملين بالهيئات العامة الاقتصادية وعددهم نحو 336.4 ألف موظف يستفيدون من هذه الزيادة أيضًا بتكلفة سنوية تصل لنحو 1.2مليار جنيه وتتحمل كل هيئة اقتصادية هذه الزيادة من مواردها الذاتية.

ولفت إلى زيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، وزيادة الحد الأدنى لكل الدرجات الوظيفية الأعلى بما لا يقل عن 500 جنيه لكل العاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية.

وأشار إلى أنه تم إعداد مشروع قانون بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل بنسبة 25٪ إضافية ليصل إلى 45 ألف جنيه بدلًا من 36 ألف جنيه، وبذلك يكون حد الإعفاء الضريبي قد ارتفع بنسبة 75٪ منذ الأول من يوليو 2023، وذلك للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام والقطاع الخاص، بتكلفة سنوية بنحو 4.5 مليار جنيه تتحملها الخزانة العامة للدولة.

توفير حياة كريمة

وحول تكلفة هذه الحزمة، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن تلك القرارات جاءت في توقيت مناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.

وأضاف عامر - خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي يحاول رفع العناء عن كاهل المواطن في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وحرصه على أن يعيش المواطن حياة كريمة ليستطيع مواجهة تلك التحديات. 

وأشار عامر، إلى أن مبادرة حياة كريمة من أهم وأقوى المشروعات التنموية التي تقوم بها الدولة المصرية، وتسعى من خلالها توفير حياة كريمة للمواطن المصري. 

السيسي المعاشات تكافل وكرامة وزير المالية التضخم حياة كريمة

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