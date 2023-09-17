هل يخضع القطاع الخاص لقرار الرئيس برفع الإعفاء الضريبي؟.. المالية تحسم الجدل

كشف محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد، موقف القطاع الخاص من قرار الرئيس السيسي الخاص برفع الإعفاء الضريبي.

وقال محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه يستفيد منه الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص".

وأضاف محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد،: كل الدرجات الوظيفية ستستفيد من هذه القرارات وتصرف المنحة الاستثنائية، مشيرا إلى أن هذه الحزمة الاجتماعية الثانية للمعاشات خلال أقل من 6 أشهر لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين.

وأشار محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد، إلى أن القيادة السياسية والحكومة المصرية تشعر بمعاناة المواطن ولذا كانت هذه القرارات الشاملة التي تشمل فئات كثيرة من الشعب المصري.