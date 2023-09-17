زيادة المرتبات والمعاشات.. المالية تعلن مفاجأة سارة عن موعد تنفيذ القرار| فيديو

كشف محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد، عن موعد صرف المنح للمستفيدين من قرارات الرئيس السيسي التي أعلن عنها أمس، خلال زيارته إلى محافظة بني سويف.

وقال محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "كل المستفيدين من قرارات الرئيس السيسي سيصرفون هذه المنح بداية من شهر أكتوبر المقبل".

وأضاف محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد،: "هذه الحزمة الاجتماعية الثانية للمعاشات خلال أقل من 6 أشهر لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين"، موضحا أن: "القيادة السياسية والحكومة المصرية تشعر بمعاناة المواطن ولذا كانت هذه القرارات الشاملة التي تشمل فئات كثيرة من الشعب المصري".

المستفيدين من القرارات

وأوضح: "هناك 11 مليون شخص من أصحاب المعاشات يستفيدون من منحة الـ 300 جنيه بتكلفة إجمالية 32 مليار جنيه"، مؤكدا أن كل الدرجات الوظيفية ستستفيد من هذه القرارات وتصرف المنحة الاستثنائية.

وأشار إلى أن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 45 ألف جنيه يستفيد منه الموظفين في الحكومة والقطاع الخاص، مشددا أن هناك 21 مليون أسرة مستفيدة من قرارات الحماية الاجتماعية التي أصدرها الرئيس السيسي.

واسترسل محمد عبد الفتاح، مستشار وزير المالية لشئون الموارد، أن القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي تحتاج إلى موافقة برلمانية، وإصدار قانون من مجلس النواب، وسيكون أول موضوع يتم مناقشته في البرلمان؛ هو اعتماد هذه الحزمة الاجتماعية.