رئيس الوزراء يفتتح معرض أهلا مدارس في محافظة الجيزة

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض أهلا مدارس 2023، بالمحافظة، والذي يتزامن مع انطلاق معارض أهلا مدارس 2023 في جميع المحافظات.

جاء ذلك، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضمان توافر أفضل السلع بأسعار مناسبة في مختلف مناطق الجمهورية لصالح المستهلك، ولمجابهة زيادة معدلات التضخم.

وكان رئيس مجلس الوزراء، قد أكد، في وقت سابق، أن المعارض تعد شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص لصالح المواطن، وتحرص الدولة على تقديم مختلف صور الدعم الممكن؛ للمساهمة في تخفيف العبء عن كاهل الأسر المصرية، جرّاء التداعيات السلبية التي خلفتها الأزمات المتعاقبة على مستوى العالم.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يوجه دوما بضرورة استمرار إقامة مثل تلك المعارض، والتي تقدم العديد من المنتجات والسلع ومستلزمات المدارس ذات الجودة العالية، بأسعار مخفضة على مستوى الجمهورية.

ومن الجدير بالذكران مبادرة "أهلا مدارس" تمنح خصومات تصل إلى 50% فى بعض السلع، من خلال معرض رئيسي بعاصمة كل محافظة و108 معارض فرعية بالمدن الرئيسية، بالإضافة إلى 32 شادرا بالمراكز، و84 قافلة متجولة، بجانب 427 سلسلة مكتبات، وأكثر من 2500 محل مشارك في الأوكازيون؛ حيث يتم تقديم الأدوات المكتبية ومستلزمات المدارس، والحقائب المدرسية والأحذية والملابس، والحاسبات الآلية مع فروع للبنوك للتقسيط، كما يتم عرض سلع غذائية مدرسية وعصائر، ولأول مرة الكتب الخارجية والنظارات الطبية مع توفير عيادات متنقلة لكشف النظر لتلاميذ المدارس.