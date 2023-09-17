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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نهائي مصري خالص| هنا جودة تهزم دينا مشرف وتفوز ببطولة إفريقيا لتنس الطاولة

هنا جودة
هنا جودة

توجت هنا جودة لاعبة منتخب مصر لتنس الطاولة بذهبية منافسات فردي السيدات ببطولة افريقيا المؤهلة لأولمبياد باريس 2024 والمقامة بتونس خلال الفترة من 11 وحتى 17 من شهر سبتمبر الجاري.

وحققت هنا جودة لقب البطولة بعد الفوز علي مواطنتها دينا مشرف في النهائي بنتيجة 4 / 1  لتحصد مصر ذهبية وفضية وبرونزيتين بمنافسات فردي السيدات. 

وكانت هنا جودة تأهلت للنهائي بفوزها التي على مريم الهضيبي التي حصدت الميدالية البرونزية بنتيجة 4-0 بالدور النصف النهائي.

بينما تأهلت دينا مشرف للنهائي عقب فوزها على مواطنتها يسرا حلمي التي حصدت الميدالية البرونزية بنتيجة 4-0 بالدور النصف النهائي.

يذكر أن الثنائي عمر عصر ودينا مشرف تأهلا إلى أولمبياد "باريس 2024" عقب التتويج بكأس بطولة إفريقيا بمنافسات الزوجي المختلط بتونس بالفوز على ثنائي من نيجيريا 3-1 بالمباراة النهائية.

كما تأهل منتخب مصر لرجال تنس الطاولة إلى أولمبياد باريس 2024، عقب تتويجه بذهبية البطولة بمنافسات الفرق رجال بالفوز على نيجيريا في المباراة النهائية بمجموع اللقاءات 3-1.

كما تأهل أيضا المنتخب الوطني للسيدات إلى أولمبياد باريس 2024 وحجز مقعدين بمنافسات الفردي، عقب تتويجه بذهبية البطولة بمنافسات الفرق سيدات بالفوز على نيجيريا 3-0 في المباراة النهائية.

وكانت مروة الهضيبي حصدت رفقة الكاميرونية سارا بانوفو الميدالية الفضية بالبطولة بمنافسات زوجي السيدات، عقب الخسارة أمام ثنائي من نيجيريا 2-3 بالدور النهائي.

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