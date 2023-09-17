الخميس.. انطلاق قرعة وحدات مدينتي بـ الصحفيين

وجهت نقابة الصحفيين، الدعوة إلى الزملاء المتقدمين لحجز وحدات «مدينتى» لحضور القرعة العلنية، الساعة الثانية ظهر الخميس 21 سبتمبر الجارى بالدور الرابع، حيث بلغ عدد المتقدمين (419) صحفيا، وتُجرى القرعة على مسلسل الوحدات الـ (50) كل مسلسل بصورة مستقلة،بعد استبعاد المستفيدين من مشروعات الإسكان من قبل، ويتم إختيار فائز واحد لكل مسلسل وحدة وإثنان احتياطى.

ويتم سداد مقدم حجز الوحدة (25%) +1%(مجلس أمناء) + 0.5% (م.إدارية) فى الفترة من الأحد(24سبتمبر2023) إلى الأربعاء(4أكتوبر2023) فى حساب النقابة بالمصرف المتحد بموجب إذن دفع يحصل عليه الزميل الفائز من مجمع الخدمات الصحفية بالدور الأول.