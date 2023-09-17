هشام كاسب: عودة الاستقرار داخل الزمالك والابتعاد عن الصراعات عنصرا الحسم لعودته

عبر المستشار هشام كاسب، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، المرشح على مقعد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، خلال الانتخابات التي تجرى فعالياتها 20 أكتوبر المقبل لاختيار مجلس إدارة النادي لنحو 4 سنوات مقبلة، عن سعادته بتلك الخطوة التي أقدم عليها، مؤكدًا ثقته في أبناء النادي من أعضاء الجمعية العمومية في اختيار من يصلح لإدارة شئون النادي خلال الفترة القادمة.

وبحسب المستشار هشام كاسب، فإن حالة التراجع التي يشهدها النادي، جاءت نتيجة الصراعات الداخلية التي أنهكت قواه وأسهمت في تراجع دوره الريادي على الساحة الرياضية، لافتًا إلى أن المجلس المقبل لا بد أن يعمل على عودة السيادة والريادة إفريقيا وعربيا، وذلك لن يتحقق سوى من خلال الاستقرار والابتعاد عن الصراعات الداخلية.

المرشح على مقعد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، يرى حتمية إحداث تغير في الفكر الإداري بما يتماشى مع المتغيرات الإدارية للأندية العالمية وبما يحقق للنادي استثمارًا ضخمًا يمكنه من خلاله تحقيق موارد إضافية وتوفير السيولة النقدية التي تغطي مستحقات اللاعبين، وبما يفي بمتطلبات أعضاء الجمعية العمومية من خدمات تليق بأعضائه.

ولفت نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، إلى أن مصر تحظى بالعديد من المواهب داخل القرى والمدن والمحافظات، وأنه بات ضروريًا استغلالها عبر الانتقال لعمل اختبارات لتلك المواهب في المحافظات المختلفة من خلال كباتن ولاعبي النادي القدامى، وعدم الاكتفاء بالاختبارات الداخلية داخل نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن هذه المواهب استثمار كبير للنادي ويجب التفكير في تلك الخطوة والتعاطي معها بجدية.



«لكن الأمر لا يتوقف عند حد الاهتمام بلعبة كرة القدم وإنما بكافة الألعاب»، بهكذا حديث يستكمل المستشار هشام كاسب كلامه بالقول: علينا أن نهتم بكافة الألعاب الجماعية والفردية ونادي الزمالك رائد في العديد من الألعاب الأخرى كريادته في كرة القدم ومن ثم أضحى تدشين مسابقات اختيار اللاعبين في كافة محافظات مصر أمر هام وحتمي وضروري خاصة أن هناك العديد من المواهب لا تساعدها ظروفها المادية للانتقال للقاهرة من أجل إجراء الاختبارات تلك.



وأردف المرشح على مقعد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بحديثه قائلًا: التفكير في الانتهاء من إنشاء فرع النادي بالسادس من أكتوبر وإنشاء فروع أخرى مثل التجمع الخامس وغيرها من المناطق الحيوية وفتح المجال واسعًا للعضويات بتلك الفروع أمر يستحق نادٍ كبير بحجم نادي الزمالك خاصة أن التمويل بالنسبة للنادي لا يمثل عقبة كبيرة وهناك العديد من رجال الأعمال والعرب مستعدون للقيام بهذا الدور لتمويل تلك المشروعات التي ستُدر دخلًا كبيرًا للنادي.

واختتم المستشار هشام كاسب حديثه بالقول: لن تتحقق التنمية داخل النادي ولن نزيد من موارده إلا بعد تحقيق الاستقرار وتخطي الكبوة التي يمر بها في الوقت الحالي، وانتخاب مجلس إدارة يتغاضى عن مصالحه الشخصية ويُعلي من المصلحة العامة للنادي وأعضاء الجمعية العمومية وعشاق الأبيض، داعيًا أعضاء الجمعية العمومية لاختيار كفاءات عاشقة للنادي تستطيع أن تُغير من وضعه للأفضل بغض النظر عن أي اعتبارات شخصية.