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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ضحايا الإنسانية.. حادث مأساوي لفريق إنقاذ يوناني في ليبيا | ماذا حدث؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال مصدر ليبي، اليوم الأحد، إن أربعة أفراد من فريق إنقاذ يوناني لقوا حتفهم في حادث سير في ليبيا.

وأضاف المصدر أن الحادث أدى أيضا إلى إصابة 15 آخرين، بينهم 7 في حالة حرجة.

وعلى غرار العديد من دول العالم، أرسلت اليونان فريق إنقاذ للمساعدة في البحث عن المفقودين والجثث تحت أنقاض السيول المدمرة التي ضربت مدينة درنة في شرق ليبيا.

وأسفرت الفيضانات، الناجمة عن تحطم سدين بسبب الإعصار دانيال، عن مقتل أكثر من 3 آلاف شخص واعتبار الآلاف الآخرين في عداد المفقودين.

وما زالت الفرق تواصل البحث تحت أنقاض المباني المدمرة.

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