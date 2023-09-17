أسامة ربيع يكشف بطولة المرشدين المصريين في التصدي لمؤامرة تعطيل قناة السويس

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تحرص على الاحتفال بيوم المرشدين، وهو محفور في تاريخ قناة السويس، ويدل على الإرادة والصلابة والعزيمة لمرشدين مصريين، تصدوا لمحاولة دنيئة لتعطيل قناة السويس عن العمل بعد تأميمها.

أضاف أسامة ربيع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن كل المرشدين الأجانب انسحبوا عدا بعض المرشدين من اليونان، ساعدوا في إرشاد السفن.

وأشار رئيس هيئة قناة السويس، إلى أن الأجانب كانوا يجنبون المصريين، ولم يكونوا يعملوا في الإرشاد، لذا استعنا ببعض ضباط البحرية الذين واصلوا الليل بالنهار حتى لا يحدث خلل في حركة الملاحة.

قاردين على إدارة قناة السويس

وأردف: "من ضمن المؤامرة إنهم زودوا عدد السفن ليحرجك، فكان المرشدين بياخدوا المركب من بورسعيد للسويس ويعودوا بمركب أخرى، بسبب قلة العدد، كان بيعمل 4 رحلات بدل رحلة واحدة، لأنه اقتنع بالقيادة السياسية وإن القناة المصرية يجب أن يستفاد منها المصريون".

واختم: "أثبتنا للعالم أننا قاردين على إدارة قناة السويس بكفاءة ولم يحدث أي عطل".