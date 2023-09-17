بعد قرارات الرئيس.. المالية: 4.5 مليون موظف يستفيد من الزيادة الجديدة|فيديو

كشف أحمد سيد، وكيل وزارة المالية، عن تفاصيل قرارات الرئيس السيسي أمس ببني سويف بشأن الحماية الاجتماعية لعدد من فئات المجتمع، مؤكدا أن الحزمة الجديدة تكلفتها 60 مليار جنيه، تتحملها ميزانية الدولة وجهات أخرى.



وأضاف "سيد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن 4.5 مليون موظف يستفيد من الزيادة الجديدة بتكلفة نحو 16.4 مليار جنيه سنويا.

وأشار وكيل وزارة المالية، إلى أن حد الإعفاء الضريبي كان 24 ألف جنيه، وتمت زيادته في شهر أبريل الماضي إلى 35 ألف جنيه، وأصبح الآن 45 ألف جنيه يستفيد منه القطاع الحكومي والخاص.

وأكد أن الرئيس السيسي حريص على زيادة مرتبات أصحاب الدخول البسيطة، موضحا أن كل الدرجات الوظيفية ستستفيد من الزيادة الجديدة.

ونوه وكيل وزارة المالية، بأن هناك 5 ملايين أسرة من تكافل وكرامة تستفيد من الزيادة الجديدة التى أقرها الرئيس السيسي.

وأشار وكيل وزارة المالية، إلى أنه سيتم تجهيز مشروعات القوانين الخاصة بقرارات الرئيس السيسي أمس تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب لإقرارها لبدء التنفيذ.

وأكد أن زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا 300 جنيه لكل صحفي، ليكون إجمالي التكلفة لزيادة الصحفيين خلال العام الحالي 135 مليون جنيه تقريبًا، على مرحلتين الاولى في شهر أبريل والثانية بالأمس القريب.

ولفت أحمد سيد، وكيل وزارة المالية، إلى أن الإداريين والعمال في المؤسسات الصحفية ممن قضوا 8 سنوات في العمل تمت زيادتهم 60 جنيهًا والذين قضوا أقل من هذه المدة بلغت نسبة الزيادة 55 جنيهًا.

واختتم أحمد سيد، وكيل وزارة المالية، أن صرف الزيادة يكون من أول إقرارها أي أن رواتب شهر أكتوبر بالزيادة الجديدة .

