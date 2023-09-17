عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

المالية: كل الدرجات الوظيفية تستفيد من الزيادة الجديدة .. فيديو

المالية
المالية

قال أحمد سيد، وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، إن الرئيس السيسي وجه بحزمة من الزيادات الجديدة لأصحاب المعاشات.

txt

هل يخضع القطاع الخاص لقرار الرئيس برفع الإعفاء الضريبي؟.. المالية تحسم الجدل

txt

زيادة المرتبات والمعاشات.. المالية تعلن مفاجأة سارة عن موعد تنفيذ القرار| فيديو

وأضاف أحمد سيد، وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "4.5 مليون موظف يستفيد من الزيادة الجديدة بتكلفة نحو 16.4 مليار جنيه سنويا"، لافتا: "حد الإعفاء الضريبي كان 24 ألف جنيه وأصبح الآن 45 ألف جنيه".

 

وأشار أحمد سيد، وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة،: "جموع الموظفين في الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام سيستفيدون من هذه القرارات"، مؤكدا: "كل الدرجات الوظيفية ستستفيد من الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي".

 

وأكد أحمد سيد، وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة،: "الرئيس السيسي حريص على زيادة مرتبات أصحاب الدخول البسيطة"، مضيفا: "4 ملايين موظف يستفيد من حزمة الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي".

 

واسترسل أحمد سيد، وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة،: "5 ملايين أسرة من تكافل وكرامة تستفيد من الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي"، موضحا: "135 مليون جنيه إجمالي الزيادة المخصصة للصحفيين لبدل التكنولوجيا".

المالية الإعلامي أحمد موسى الايرادات العامة الإعفاء الضريبي أصحاب المعاشات الدرجات الوظيفية الزيادات الجديدة الزيادة الجديدة الرئيس السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة| “كاف” يُنصِف الأهلي بسبب أخطاء حكم السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة.. و"الأحمر" يدرس التصعيد

أشرف زكي يكشف لصدى البلد حقيقة إصابة عبلة كامل بمرض خطير

الحكومة تعلن ترحيل إجازة المولد النبوي لتصبح العطلة 3 أيام متتالية| تفاصيل

تحرش على الهواء| رجل يلامس جسد مراسلة تلفزيونية من الخلف.. والفيديو الكارثي يشعل الغضب في إسبانيا

الموت يفجع محمود شيكابالا قائد الزمالك

شوبير يعلن حسم الأهلي لصفقة من العيار الثقيل

مش أقل من 500 جنيه.. هتقبض كام بعد الزيادة الجديدة في الأجور؟

كوارث شمال إفريقيا لا تنتهي.. زلزال يضرب الجزائر بعد حرائق الغابات

ترشيحاتنا

بعد قرارات الرئيس.. المالية: 4.5 مليون موظف يستفيد من الزيادة الجديدة|فيديو

مآسي فلسطين تصل إلى ليبيا.. المئات ضمن ضحايا الإعصار وصعوبات بحصر الأعداد

شعبة الأرز تتوعد المحتكرين بعقوبات صارمة.. فيديو

نبتون العملاق الأزرق يقابل الشمس.. ظواهر فلكية تشهدها سماء مصر خلال سبتمبر

تقارب يثير مخاوف الغرب.. «كيم» يغادر روسيا على متن القطار المصفح

استعدادت مكثفة للاستحقاق الرئاسي.. شروط قبول منظمات المجتمع المدني لمتابعة الانتخابات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة وحضن.. محمد رمضان يثير الجدل رفقه نوال الزغبي على المسرح

كان 175 كيلو وبيعرج.. إطلالات حورية فرغلي بعد تصريحاتها عن خطيبها

أشهر مذيعة أطفال في الوطن العربي| شاهد كيف كبرت وظهرت في فستان زفافها؟..صور

أبيض x أبيض .. ميريام فارس تحتفل بعيد زواجها التاسع بمفردها

فيديو

بعد دانيال.. إعصار لي ينطلق بسرعة 100 كيلو ويشرد 120 ألف شخص|«فيديوجراف»

زلزال المغرب كشف مفاجأة.. حكاية الضوء الأزرق والتنبؤ بالكواكب ودوران الحيوانات.. فيديوجراف

تحذير عاجل بالتزامن مع أنباء عن عاصفة التنين .. تقلبات شديدة

محسومة.. نسب زيادة مصروفات المدارس الدولية في العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عماد العزباوي

د. عماد العزباوي يكتب: وجهة نظر

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. ياحبيبتي يا مصر

نهال علام

نهال علام تكتب: ما بكِ أيتها الأرض !

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: العاصمة الإدارية.. رؤية للمستقبل

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

اﻟﻤﺰﻳﺪ