المالية: كل الدرجات الوظيفية تستفيد من الزيادة الجديدة .. فيديو

قال أحمد سيد، وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، إن الرئيس السيسي وجه بحزمة من الزيادات الجديدة لأصحاب المعاشات.

وأضاف أحمد سيد، وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "4.5 مليون موظف يستفيد من الزيادة الجديدة بتكلفة نحو 16.4 مليار جنيه سنويا"، لافتا: "حد الإعفاء الضريبي كان 24 ألف جنيه وأصبح الآن 45 ألف جنيه".

وأشار أحمد سيد، وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة،: "جموع الموظفين في الجهاز الإداري والهيئات الاقتصادية وشركات القطاع العام سيستفيدون من هذه القرارات"، مؤكدا: "كل الدرجات الوظيفية ستستفيد من الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي".

وأكد أحمد سيد، وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة،: "الرئيس السيسي حريص على زيادة مرتبات أصحاب الدخول البسيطة"، مضيفا: "4 ملايين موظف يستفيد من حزمة الزيادات الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي".

واسترسل أحمد سيد، وكيل وزارة المالية رئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة،: "5 ملايين أسرة من تكافل وكرامة تستفيد من الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس السيسي"، موضحا: "135 مليون جنيه إجمالي الزيادة المخصصة للصحفيين لبدل التكنولوجيا".