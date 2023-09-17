وزارة المالية: الخزانة العامة للدولة تتحمل الزيادات المقررة من الرئيس السيسي

توجه أحمد السيد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة، بالشكر إلى الرئيس السيسي، على حزمة القرارات الأخيرة من محافظة بني سويف، وحرصه على رفع الأعباء عن كاهل المواطنين.

وقال أحمد السيد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، إن الرئيس السيسي تدخل خلال العامين الماضيين بـ 4 قرارات بالزيادة، مؤكدا أن تدخلات الرئيس تعكس حرص القيادة على تحسين دخل المواطن.

وأضاف أن التكلفة التقديرية للحزمة الاجتماعية الجديدة تصل إلى 60 مليار جنيه سنويا، متابعا: تم زيادة الفئات المالية الممنوحة لـ 5 ملايين من مستحقي تكافل وكرامة وهى زيادة 15%، بإجمالي 4.5 مليار جنيه.

وشدد على أن موازنة الخزانة العامة للدولة تستحمل الزيادة التي أقرها الرئيس السيسي، متابعا: قرار حد الإعفاء الضريبي على الدخل وصل إلى 45 ألف جنيه.