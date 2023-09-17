نجل فؤاد المهندس عن والده: مات وخد روحي معاه

قال محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، في ذكرى وفاة والده، إنه كان يُناديه بالأستاذ معقبا: "كان بيحبني أقوله يا أستاذ و مكونتش بقوله يا بابا".

وأضاف "المهندس"، خلال مداخلته ببرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على شاشة “سي بي سي”، أن والده كان عظيما وحنونا وعطوفا، وعلمهم المسئولية والاحترام والفرق بين الصواب والخطأ.

وأكد نجل فؤاد المهندس، أن والده توفى وترك بصمة كبيرة وفراغا بحياته، قائلا "مات وخد روحي وقلبي معاه، كان صاحب جدع وعلمنا إزاي نبقى رجالة"، موضحا أن هناك العديد من الأسرار كانت بينهم.