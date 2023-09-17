مصرع 4 أفراد من فريق إنقاذ يوناني في مدينة درنة الليبية

قال وزير الصحة في حكومة شرق ليبيا إن أربعة أفراد من فريق إنقاذ يوناني كانوا في طريقهم إلى مدينة درنة التي اجتاحتها الفيضانات وثلاثة أفراد من عائلة ليبية لقوا حتفهم في حادث سير يوم الأحد.

وقال عثمان عبد الجليل في مؤتمر صحفي بثه التليفزيون إن 15 من فريق الإنقاذ اليوناني أصيبوا، بينهم سبعة في حالة حرجة. وقال إن اثنين من أفراد الأسرة الليبية في حالة حرجة أيضا.

وقالت القوات المسلحة اليونانية إن حافلة تقل أفرادا طبيين اصطدمت بمركبة كانت تسير في الاتجاه المعاكس، لكنها لم تؤكد سقوط قتلى.

وقالت في بيان 'يجري التحقيق في أسباب وملابسات الحادث بالتعاون مع السلطات الليبية، في حين تجري عملية لجمع الأفراد في بنغازي وإعادتهم إلى وطنهم'.

ولم يتسن على الفور الاتصال بوزارة الخارجية اليونانية للتعليق على بيان عبد الجليل بشأن مقتل أربعة يونانيين. وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن فريق الإنقاذ اليوناني يضم 16 عضوا بالإضافة إلى ثلاثة مترجمين.

ولقي آلاف الأشخاص حتفهم بعد انهيار سدين فوق مدينة درنة بشرق ليبيا في 10 سبتمبر خلال عاصفة قوية، مما أدى إلى انهيار كتل سكنية تصطف على جانبي مجرى نهر جاف عادة بينما كان الناس نيام. وقد جرفت العديد من الجثث إلى البحر.