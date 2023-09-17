النيابة العامة تصرح بدفن خليجي تخلص من حياته بمدينة نصر

‏أسدلت أجهزة الأمن بالقاهرة الستار عن واقعة سقوط خليجي من شباك منزل شقيقه بحي السفارات في مدينة نصر.

و تبين من التحريات وجمع المعلومات أن المتوفي كان يمر بحالة اكتئاب منذ خروجه إلى سن المعاش، وأنه جاء الي مصر منذ أيام قليلة قبل واقعة انتحاره ليقيم بمنزل شقيقه وأسرته الذين فوجئوا صباح أمس الأحد بواقعة تخلصه من حياته بالقفز من شباك الحمام ليلقي مصرعه في الحال .

وقال حارس العقار " اننا سمعنا صوت ارتطام شديد في الساعات الأولي من صباح أمس الأحد فهرولنا لنجد سقوط شخص عربي الجنسية من شباك الحمام بالطابق السابع ليسقط جثة هامدة غارقاً في دمائه فقمنا بالاتصال بالشرطة التي حضرت علي الفور وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة " .



وأشار حارس العقار الي ان المتوفي معروف عنه انه يعاني من اضطراب نفسي وانه يقضي نحو شهر في العام صحبه شقيقة واسرته الصغيرة بالعقار محل البلاغ بحي السفارات ثم يعود الي بلدته مرة أخري .



وكان قسم شرطة مدينة نصر أول قد تلقي بلاغاً من الأهالي بسقوط شخص من الطابق السابع في عقار سكني بحي السفارات بدائرة القسم ، علي الفور انتقلت أجهزة الأمن إلي مكان البلاغ ، وتم العثور على جثة شخص ( ٦٥ عام ) يحمل جنسية عربية اسفل العقار محل سكن شقيقه .

فيما انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الحادث وعاينت مكان البلاغ وتم التحفظ علي الجثمان في المشرحة تحت تصرف النيابة .

وتم استدعاء شقيق المتوفى وأسرته لسؤالهم وسماع أقوالهم حول الحادث .

‏وتبين من المعلومات الأولية أن المتوفى كان يعاني من اضطراب نفسي وانه يقيم صحبة شقيقه في الشقة محل البلاغ لعدة ايام في العام ثم يعود إلى دولته ، تم تحرير محضر وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأخلت سبيل شقيقة وزوجته بعد سماع أقوالهما .