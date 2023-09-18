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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

8 مساجد بـ كفر الشيخ تحصل على شهادة ضمان الجودة.. تعرف عليها

مسجد القدس
مسجد القدس

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن حصول المسجد الكبير ومسجد كحيلو بمركز سيدي سالم ، على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ»، ليُصبح إجمالي ما تم اعتماده  8 مساجد على مستوى المحافظة حتى الآن، وذلك بإشراف الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، والدكتور عبدالقادر سليم، مدير إدارة الدعوة

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وقدم محافظ كفر الشيخ التهنئة للمسئولين بمديرية الأوقاف، وللقائمين على المساجد لحصولهم على شهادة ضمان الجودة والاعتماد في المجال الدعوي من الفئة «أ»، متمنياً حصول جميع مساجد كفر الشيخ على هذه الشهادة.

وأكد الشيخ عطا بسيوني، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة كفر الشيخ، أن حصول المسجد الكبير ومسجد كحيلو بمركز سيدي سالم من المساجد الرائدة والمعروفة على مستوى المحافظة وتُقام بهما كافة الاحتفالات الدينية الرسمية، وهما سابع وثامن مسجد في محافظة كفر الشيخ، يحصلان على شهادة ضمان الجودة والاعتماد بعد مسجد الفتح الشهير بـ«الإستاد» بمدينة كفر الشيخ، ومسجد سيدي فتح اللّه ومسجد النور ومسجد الفتح بمدينة بلطيم، والمسجد الكبير بقرية العيسوية بمركز سيدي سالم، ومسجد المرسى بمدينة بيلا.

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