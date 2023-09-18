مكافحة الأمراض غير السارية: لدينا تصور كامل بالخريطة المرضية بكل فئة

قال أحمد السبعاوى مقرر اللجنة القومية لمكافحة الأمراض غير السارية، إن المريض يجب أن يقتنع بعلاجه ومرضه وخطورتهم، متابعا: المبادرات الصحية أصبح بها جزء مهم وهو التثقيف الطبى للمريض، لمعرفة أهمية ما يقدم له ويلتزم بالعلاج.



وأضاف أحمد السبعاوى خلال حواره ببرنامج “مساء دي إم سي” المذاع على قناة “دي إم سي”، أنه تط إطلاق المبادرة الأم 100 مليون صحة فى أول 2018، وذلك لمحاربة فيروس سى والقضاء عليه، مشددا على أهمية اكتشاف المرض مبكرا.



وأكمل: قديما كنا نعمل على معالجة الفيروس والأمراض، ولكننا الآن أصبحنا نستهدف القضاء على فكرة الإصابة بالفيروسات والأمراض، متابعا: الدولة أطلقت مبادرة لفحص وعلاج الأمراض الزمنة، ومبادرة صحة المرأة والأم والجنين، والمقبلين على الزواج.



وأوضح أنه أصبح لدينا تصور كامل بالخريطة المرضية بكل فئة بكل محافظة، والتى تساعد متخذ القرار على تحديد الأماكن التى تحتاج لأطباء أكثر وبناء وحدات صحية ومستشفيات.



