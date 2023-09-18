جدو: هدفنا الفوز علي الزمالك

أعلن الإعلامي أحمد حسن عن تصريحات جدو للمركز الإعلامي لبيراميدز عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي انستجرام





وقال جدو المدرب المساعد لبيراميدز". في تصريحات له :"التعادل مع الجيش الرواندي نتيجة مرضية لنـا فـي ظـل أجـواء الملعب والرطوبة ومع مرور الوقت مستوى الفريق سيرتفع أكثر بداية من غدا سنبدأ الإعداد لمباراتي الزمالك والبنك الأهلي في الدوري ومن المهم أن تكون بداية الفريق في الدوري قوية لأن الموسم طويل للغاية والفوز يمنحنا دفعة للاستمرار في المنافسة على البطولة





تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سلبيا أمام الجيش الرواندي في المباراة التي أقيمت بينهما في ذهاب الدور٦٤ من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

جاءت المباراة قوية بين الفريقين وحاول بيراميدز هز شباك الفريق المنافس لتسهيل مهام مباراة العودة بالقاهرة، وتعرض أحمد توفيق لاعب بيراميدز للإصابة وشارك بدلا منه بلاتي توريه.













وخاض بيراميدز المباراة بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - كريم حافظ

خط الوسط: مهند لاشين - وليد الكرتي - مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - أحمد توفيق

خط الهجوم: فيستون ماييلي



ويتواجد على مقاعد البدلاء:

شريف إكرامي - محمود مرعي - أسامة جلال - بلاتي توريه - سيف جعفر - أحمد فتحي - دودو الجباس - أوجوصامويل - فخري لاكاي.