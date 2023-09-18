طلعت عبدالقوي: السيسي أكثر من يدعم العمل الأهلي

كشف الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تفاصيل إعلان دعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيرا إلى أن ما حققه الرئيس السيسي في ملف الأمن والامان ثمنه كبيرا للغاية.



وأضاف رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر قناة الأولى للتليفزيون المصري، مساء اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي أكثر من يدعم العمل الأهلي منذ يناير 2019 ومرور بتخصيص عام 2022 عاما للعمل الأهلي وما نتج عنه من حدوث نقلة نوعية كبيرة وتأسيس التحالف الوطني للعمل الأهلي.



وتابع الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن دعمنا للرئيس عبدالفتاح السيسي من منطق العدل أن نقف معه ونناشده يتقدم للترشح للانتخابات ومش ناحية عاطفية ولكن عقلانية 100% والحمل ثقيل.



وفي السياق نفسه أشار الدكتور طلعت عبدالقوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إلى أن قيادة الدول ليست بسيطة ولكن مسئولية كبيرة، مؤكدا أن قرارات الرئيس عبدالفتاح الأخيرة تؤكد حرصه تقديم الدعم للمواطنين لمواجهة الظروف الصعبة.