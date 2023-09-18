هل تصبح هذه السيدة أول رئيسة مسلمة لأمريكا.. المسلماني يوضح

قال الإعلامي أحمد المسلماني، إن الانتخابات الأمريكية تتيح للرئيس المتواجد الترشح عن الحزب الديمقراطي، ولكن نتيجة السن المتقدم للرئيس جو بايدن وأوقات ينسى فيها، بدأ البعض يفكر في الترشح بدلا منه في الانتخابات.

وأضاف "أحمد المسلماني" خلال تقديمه برنامج "الطبعة الأولى" المذاع على قناة "الحياة"، أن هناك حوالي 150 شخصا داخل الحزب الديمقراطي يرشحون أنفسهم للانتخابات الداخلية، حتى يتمكن واحد منهم من الفوز والترشح مكان الرئيس جو بايدن.

واسترسل: من ضمن المرشحين يوجد إلهان عمر، وهي أول سيدة مسلمة من أصول صومالية، فهي عضو بالكونجرس الأمريكي، وتفكر في الترشح لانتخابات الرئاسة لتكون أول رئيسة مسلمة لأمريكا.

ولفت إلى أن إلهان من الصومال، وعائلتها كانت مهتمة بالتعليم، وانتقلت عائلتها إلى كينيا كـ لائجة، ومن ثم ذهبت إلى أمريكا.