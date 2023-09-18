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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بالأبيض.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

خطفت الفنانة ياسمين صبري أنظار متابعيها فى جلسة تصوير جديدة نشرتها عبر حسابها على موقع تبادل الصوروالفيديوهات "إنستجرام". 
 

وتألقت ياسمين صبري في الصورة بإطلالة جريئة مرتدية فستانا باللون الأبيض، واعتمدت علي المكياج الترابيالصاخب الذي أبرز جمال ملامحها.
 

أحدث أعمال ياسمين صبري

وعن أحدث أعمال ياسمين صبري، شاركت في فيلم البعبع، التي تم عرضه في موسم عيد الأضحى لعام 2023، وحققالكثير من المشاهدات، وتدور أحداثه في يوم واحد حول سلطان، وهو مجرم مخضرم تم الإفراج عنه من السجن، ليقومبعدها بعملية تسليم آثار لصالح أحد التجار، لكنه يغدر بهم ويستولي على الآثار والأموال ويبلغ عنهم الشرطة، ويستعدللسفر خارج مصر، إلا أنه يفاجأ بظهور أبنائه الاثنان في منزلة القديم واللذان لم يكن يعلم عنهما شيء منذ ولادتهما،فيضطر الهروب بهما وسط هجوم إحدى العصابات عليه.
 

فيلم البعبع

يضم فيلم البعبع العديد من الفنانين أبرزهم أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن، محمدأنور،ورحاب الجمل ومحمد عبد العظيم وغيرهم من الفنانين، وتأليف إيهاب بليبل وإخراج حسين المنباوي.

أحدث أعمال ياسمين صبري البعبع حسين المنباوى رحاب الجمل محمد عبد الرحمن موسم عيد الأضحى محمد عبد العظيم عيد الأضحى

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