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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تكريم شقيقة فيروز فى الموريكس دور| شاهد

هدى حداد
هدى حداد

كرمت مساء أمس الأحد الفنانة هدي حداد شقيقة السيدة فيروز فى حفل الموريكس دور والذى أقيم مساء أمس داخل كازينو لبنان بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وجاء تكريم هدى حداد عن مجمل أعمالها خلال مسيرتها الفنية، حيث أنها قدمت عدد كبير من الأعمال على خشبة المسرح سواء فى التمثيل أو الغناء.

 

تكريم محمد رمضان

وخلال الحفل حصل النجم محمد رمضان، على جائزة أحسن ممثل عربي، وذلك عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة". 

وأعرب رمضان، في بيان صحفي، عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة المهمة للعام الثاني على التوالي من الموريكس دور. 

وأضاف محمد رمضان، أن موريكس دور يعد مهرجان مهم جدا ويقام في بلد عظيمة وكبيرة ومتذوقة للفن.

 

 يذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وغيرهم، وإخراج محمد سامي.

 

 

هدي حداد شقيقة السيدة فيروز محمد رمضان كازينو لبنان

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