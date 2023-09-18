تكريم شقيقة فيروز فى الموريكس دور| شاهد

كرمت مساء أمس الأحد الفنانة هدي حداد شقيقة السيدة فيروز فى حفل الموريكس دور والذى أقيم مساء أمس داخل كازينو لبنان بحضور عدد كبير من نجوم الفن.



وجاء تكريم هدى حداد عن مجمل أعمالها خلال مسيرتها الفنية، حيث أنها قدمت عدد كبير من الأعمال على خشبة المسرح سواء فى التمثيل أو الغناء.





تكريم محمد رمضان

وخلال الحفل حصل النجم محمد رمضان، على جائزة أحسن ممثل عربي، وذلك عن دوره في مسلسل "جعفر العمدة".

وأعرب رمضان، في بيان صحفي، عن سعادته بحصوله على هذه الجائزة المهمة للعام الثاني على التوالي من الموريكس دور.

وأضاف محمد رمضان، أن موريكس دور يعد مهرجان مهم جدا ويقام في بلد عظيمة وكبيرة ومتذوقة للفن.

يذكر أن مسلسل "جعفر العمدة" بطولة محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، ومنة فضالي، ومي كساب، هالة صدقى، أحمد داش، فريدة سيف النصر، وغيرهم، وإخراج محمد سامي.