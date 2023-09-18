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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير الصحة يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتحدة بـ«نيويورك»

الدكتور خالد عبدالغفار
الدكتور خالد عبدالغفار

توجه الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، صباح اليوم الإثنين، إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ضمن الوفد الرسمي لجمهورية مصر العربية، للمشاركة في الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تعقد في ولاية «نيويورك».

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه من المقرر أن يشارك وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية للجمعية، إلى جانب المشاركة في عدد من الاجتماعات، والجلسات النقاشية، حيث يعتبر ملف الصحة من ضمن أهم الملفات التي سيتم مناقشتها خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، لافتا إلى أن النقاشات تتضمن جلسة «التوسع في التصنيع المحلي للمنتجات والتقنيات الصحية»، و«الاجتماع التعاوني الإقليمي لتصنيع اللقاحات» الذي يستضيفه المنتدى الاقتصادي العالمي والتحالف العالمي للقاحات والتحصين، والبنك الدولي.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير سيشارك في الاجتماع رفيع المستوى للتغطية الصحية الشاملة، وكذلك الاجتماع الثاني للمجموعة العالمية لرؤساء الدول والحكومات، للوقاية من الأمراض غير السارية ومكافحتها، إلى جانب جلسة التغطية الصحية الشاملة، وسد فجوة البقاء على قيد الحياة في سرطان الأطفال، علاوة على اجتماع مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على التهاب الكبد، والاجتماع رفيع المستوى حول مرض السل.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن هذه الاجتماعات ستعمل على إتاحة فرصة تاريخية لإعادة وضع الصحة في مقدمة اهتماماتهم السياسية مع إعادة الالتزام بالقضاء على السل، وتوفير التغطية الصحية الشاملة، وتعزيز الوقاية من الجوائح والتأهب والاستجابة لها، لتحقيق الغايات المتعلقة بالصحة بحلول عام 2030.

الصحة الولايات نيويورك التقنيات الإقليمي اللقاحات

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