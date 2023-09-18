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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تشديدات أمنية بمحيط محكمة جنايات الزقازيق تزامناً مع محاكمة سيدة فاقوس

صدى البلد

شهد محيط محكمة جنايات الزقازيق تشديدات أمنية مكثفة تزامناً مع عاشر جلسات محاكمة الأم المتهمة بالتخلص من نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهوه وتناول بعضا منها ومن المقرر أن تشهد هيئة المحكمة مرافعة النيابة العامة وذلك عقب استماعها الجلسة الماضي لمناقشة اللجنتين الثلاثية والخماسية في تقاريرهم والتي سبق وتم عرض المتهمة عليها للتأكد من مدي مسئوليتها عن ارتكاب الواقعة.

وقررت هيئة محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هيثم حسن الضوي ويحيي عادل صادق وخالد محمد حافظ، وأمانة سر نبيل شكري، تأجيل جلسات محاكمة الأم المتهمه بقتل طفلها وطهيه وتناول اجزاء من جسده الي جلسة اليوم 18/9 لمرافعة النيابة العامة.

وحصل موقع “صدى البلد” على التقرير النهائي للجنة الخماسية المكلفة بفحص حالة الأم المتهمة بقتل نجلها وتقطيع أجزاء من جسده وطهوه وتناولها حيث تبين أنها تعاني من اضطراب ذهني وقت ارتكابها جريمتها.

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فيما جاء قرار اللجنة كما يلي..

من مناظرة المتهمة في مناسبتين ومراجعة ما أجرى لها من فحوصات والإطلاع على ملف القضية وما تضمنه ومناظرة بعض الشهود ومناقشتهم في أقوالهم.

ورأت اللجنة أن المذكورة كانت تعانى وقت إرتكاب الجريمة من أعراض إضطراب ذهاني أفقدها الإستبصار والحكم الصائب على الأمور مع وجود قصور في القدرات العقلية، وأنها ارتكبت جريمتها تحت تأثير حالتها المرضية وهي فاقدة للإدراك والإرادة وعليه فهى تعتبر غير مسؤولة عن فعلها الإجرامي المذكور.

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