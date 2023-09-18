دعاء لأمي المريضة بالشفاء.. أدعية من القرآن والسنة مستجابة

لا يوجد أجمل من الدعاء للأم سواء كانت بصحة جيدة أو مريضة، فالدعاء لها يجب ان يكون على كل حال وفي أي وقت، لما افنته من حياتها في تربية ابنائها، وكذلك الأب يجب الدعاء له، ودعاء لأمي المريضة بالشفاء هو أفضل وسيلة يمكن ان نقدمها لها في مرضها، فما أعظم اللجوء الى الله والدعاء بشفاء الأم. وفي السطورالتالية ننشر لكم افضل دعاء لأمي المريضة يمكنك الاستعانة به في اي وقت وهي ادعية مجرقة ومستحابة بإذن الله تعالى.

دعاء لأمي المريضة بالشفاء

اللهم اشف أمي الغالية وجميع مرضى المسلمين شفاء ليس بعده سقم أبدا.

اللهم اشفها شفاء ليس بعده سقم أبدا، اللهم خذ بيدها، اللهم احرسها بعينك التي لا تنام، واكفها بركنك الذي لا يرام واحفظها بعزك الذي لا يضام واكلأها في الليل وفي النهار، وارحمها بقدرتك عليها، أنت ثقتها ورجائها يا كاشف الهم، يا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين.

يا رب اغرس في نبضات أمي الحبيبة راحة وفي جسدها عافية لا تفارقها أبدا.



يا رب أنت قلت وقولك الحق:{ادعوني أستجب لكم}،[سورة غافر، آية:60] اشف أمي وهب لها الصحة والعافية يا رحمن يا رحيم.



اللهم ربي يا شافي يا معافي ﻻ شفاء إﻻ شفاؤك اشف أمي من كل مرض ومكروه.

يا رب إني استودعتك أمي الغالية فارحم ضعفها والطف بها وبحالها واشفها شفاء لا يغادر سقما وأرجعها إلينا وهي بكامل عافيتها وصحتها.

يا رب اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم يا من تعيد للمريض صحته ويا من تستجيب دعاء المريض اللهم اشف أمي فأنت أعلم بحالها ورد إليها عافيتها وخفف عنها ألمها، اللهم أنت الشافي المعافي شافها وعافها وردها إلينا سالمة يا رب العالمين.



إلهي، أذهب البأس رب الناس اشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.

اسأل الله الشافي المعافي أن يشفي أمي ويعافيها عاجلا غير آجل وجميع مرضى المسلمين.

ربي استودعتك من هي أعز علي من نفسي، يا منزل الشفاء، ورافع البلاء، ويا مجيب الدعاء، يا من تعيد المريض لصحته ويا من تستجيب الدعاء.

اللهم يا مبرئ الإنسان من السقم، اللهم اشف أمي من الداء، واكشف لها الدواء، اللهم اجعل جسدها صابرا على البلاء اللهم أنت أعلم بحالها مني ومن الأطباء لجأت إليك يا مجيب الدعاء، اللهم احفظها بعينك التي ﻻ تنام وأطل في عمرها ومتعها بالصحة والعافية يا رب.

يا رب وإن ضعفت الأجسام فأنت القوي وإن عجز الأطباء فأنت لا يعجزك شي وإن قل الدواء فمنك الشفاء اللهم اشف أمي .

يا من تستجيب الدعاء يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين، اللهم اشف أمي ورد لها صحتها وعافيتها يا رب العالمين، وردها إلينا سالمة معافاة.

اللهم اشفها اللهم اشفها اللهم اشفها، اللهم آمين.

اللهم اشف أمي واغرس في نبضها الراحة وفي جسدها العافية التي لا تفارقها أبدا.

اللهم ألبسها ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

دعاء لأمي المريضة بالشفاء من القرآن

الشفاء العاجل من الأدعية المأثورة من القرآن الكريم، التي تقال وبها ندعو لمرضانا بالشفاء العاجل، ومنها:

قراءة سورة الفاتحة على المريض، قال تعالى: «بسم الله الرحمٰن الرحيم* الحمد لله رب العالمين* الرحمٰن الرحيم* مالك يوم الدين* إياك نعبد وإياك نستعين* اهدنا الصراط المستقيم* صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين».

قراءة المعوذتين على المريض؛ وهي سورة الفلق، قال تعالى: «قل أعوذ برب الفلق* من شر ما خلق* ومن شر غاسق إذا وقب* ومن شر النفاثات في العقد* ومن شر حاسد إذا حسد» ، وسورة الناس، قال تعالى: «قل أعوذ برب الناس* ملك الناس* إلٰه الناس* من شر الوسواس الخناس* الذي يوسوس في صدور الناس* من الجنة والناس».

سورة الإخلاص: «قل هو الله أحد* الله الصمد* لم يلد ولم يولد* ولم يكن له كفوا أحد».

آية الكرسي: «الله لا إلٰه إلا هو الحي القيوم ۚ لا تأخذه سنة ولا نوم ۚ له ما في السماوات وما في الأرض ۗ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه ۚ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ۖ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء ۚ وسع كرسيه السماوات والأرض ۖ ولا يئوده حفظهما ۚ وهو العلي العظيم».

أواخر سورة البقرة: «آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون ۚ كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله ۚ وقالوا سمعنا وأطعنا ۖ غفرانك ربنا وإليك المصير* لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ۚ لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ۗ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ۚ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ۚ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ۖ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا ۚ أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين».

«ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك أمرك في السماء والأرض كما رحمتك في السماء فاجعل رحمتك في الأرض اغفر لنا حوبنا وخطايانا أنت رب الطيبين أنزل رحمة وشفاء من شفائك على هذا الوجع فيبرأ».

دعاء لأمي المريضة بالشفاء من السنة



دعاء الشفاء من السنة النبوية الشريفة، يعني دعاء للمريض بالشفاء العاجل بتلك الأدعية المأثورة، الواردة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، والتي تقال لاستشفاء المريض ومنها:

قال رسول الله: «بسم الله ثلاثا وقل سبع مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر».

«أذهب الباس، رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما».

«بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم ثلاث مرات».

«لا بأس، طهور إن شاء الله».

«اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري».

دعاء الشفاء العاجل للمريض

اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى، وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كل شيء، أن تمن علينا بالشفاء العاجل، وألا تدع فينا جرحا إلا داويته، ولا ألما إلا سكنته، ولا مرضا إلا شفيته، وألبسنا ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجلا، وشافنا وعافنا واعف عنا، واشملنا بعطفك ومغفرتك، وتولنا برحمتك يا أرحم الراحمين.

إلهي أذهب البأس رب الناس، اشف وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، أذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء، لا كاشف له إلا أنت يارب العالمين، اللهم إني أسألك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل، أن تشفيه وتمده بالصحة والعافية، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، إنك على كل شيء قدير.

اللهم اكفه بركنك الذي لا يرام، واحفظه بعزك الذي لا يضام، واكلأه في الليل وفي النهار. اللهم رب الناس، ملك الناس، أذهب البأس، واشف أنت الشافي، شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إنك على كل شيء قدير. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك. رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين.

أفضل دعاء للمريض

ولعظم أجر زيارة المريض وفضلها عند الله تعالى فقال عز وجل في الحديث القدسي: «عبدي مرضت ولم تعدني، فيقال كيف تمرض يارب وأنت أنت الله القادر على كل شيء، فيقول المولى سبحانه وتعالى، مرض عبدي ولم تزره ولو كنت زرته لوجدتني عنده»، فما أجمل أن تعود مريضا وأنت متيقن أن الله تعالى عنده، فتأخذ ثواب الزيارة والدعاء معا.

أفضل دعاء لشفاء المريض

اللهم يا مسهل الشديد، وملين الحديد، ويا منجز الوعيد ويا من توكل كل يوم في أمر جديد، أخرج مرضانا ومرضى المسلمين من حلق الضيق إلى أوسع الطريق. اللهم ألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلا غير آجل يا أرحم الراحمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وسائر مرضى المسلمين.

