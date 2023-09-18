هل نتج عن تحطم مسيرة؟.. دوي انفجار هائل في جرجان بإيران| شاهد

أفادت وسائل إعلام إيرانية، صباح اليوم الاثنين، بسماع دوي هائل في مدينة جرجان شمالي إيران.

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء اليوم الاثنين أن ضجيجًا عاليًا سُمع في مدينة جرجان بشمال إيران، مضيفة أن سلطات إنفاذ القانون أكدت الحادث وتجري تحقيقًا في السبب.

ونشرت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديوهات وصورًا تظهر تجمعًا من الناس حول جسم مجهول يبدو أنه طائرة مسيرة تحطمت جراء انفجار في جرجان بمقاطعة جولستان بإيران، ما أسفر عن تضرر العديد من المتاجر.

ولم تكشف السلطات الإيرانية المزيد من التفاصيل عن هذا الانفجار.



