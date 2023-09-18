استشاري تكشف الموعد المناسب لتناول لقاح الإنفلونزا

قالت الدكتورة هايدي سمير، أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بجامعة حلوان، إن لقاح الأنفلونزا يعتبر من أهم اللقاحات على الإطلاق، مشيرة إلى أنه يجب الحرص على تناوله، وهو متاح من سن ستة أشهر لكل الأشخاص.

وأضافت الدكتورة هايدي سمير، أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بجامعة حلوان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح" المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، أنه يتم تناول اللقاح فى أى وقت، ولكن الأفضل أن يتم تناوله قبل دخول الشتاء، لتجنب العدوي وقت إنتشار الفيروس.

وتابعت الدكتورة هايدي سمير، أستاذ الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بجامعة حلوان، أن لقاح الإنفلونزا من اللقاحات التي تتغير كل عام فى تركيبها، لافتة إلى أن فيروس الأنفلونزا من الفيروسات التي لها أنواع كثيرة جدا، ويتحور سريعا.