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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل هواتف تعوضك عن iPhone 15 ..بأسعار أقل

أفضل هواتف تعوضك
أفضل هواتف تعوضك عن iPhone 15 ..بأسعار أقل

مع إصدار هواتف iPhone 15 الجديدة التي أطلقتها شركة Apple مؤخرًا، قد يفكر البعض في البحث عن بدائل أخرى تقدم مستوى عالٍ من الأداء والمواصفات بأسعار أقل. ومن المثير للاهتمام أن هناك العديد من الهواتف الذكية في السوق توفر ميزات مماثلة وجودة عالية دون الحاجة لدفع مبالغ طائلة. في هذا التقرير الصحفي، سنلقي نظرة على أفضل هواتف الأندرويد التي يمكن أن تكون بديلاً مناسبًا لـ iPhone 15 وتلبي احتياجات المستخدمين بأسعار مقبولة.

 

1. سامسونج جالكسي S21:

 

يعتبر سامسونج جالكسي S21 واحدًا من أبرز الهواتف الذكية الحديثة التي تتنافس بشكل قوي مع هواتف iPhone. يتميز الهاتف بشاشة AMOLED ديناميكية وكاميرا ذات دقة عالية وأداء سريع وقوي بفضل معالج Snapdragon 888. يمتاز الهاتف أيضًا بدعمه لشبكات 5G وبطارية قوية تدوم طويلاً.

 

2. جوجل بيكسل 6:

 

تعتبر سلسلة هواتف جوجل بيكسل معروفة بقدرتها على تقديم تجربة أندرويد نقية وميزة التحديثات السريعة. يأتي جوجل بيكسل 6 مع كاميرا مذهلة تعتمد على التعلم الآلي وتقنية الذكاء الاصطناعي، ومعالج قوي وشاشة OLED عالية الدقة. هذا الهاتف يوفر تجربة أندرويد نقية بأسعار أقل بكثير من iPhone 15.

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3. ون بلس 9:

 

من بين هواتف الأندرويد الشهيرة، يعتبر ون بلس 9 خيارًا مغريًا لمن يبحث عن هاتف يقدم أداءًا عاليًا بأسعار معقولة. يتميز الهاتف بشاشة AMOLED مقاس 6.55 بوصة ومعالج Snapdragon 888 وكاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل. يتمتع الهاتف أيضًا ببطارية ضخمة وتقنية الشحن السريع.

 

4. شاومي مي 11:

 

تعتبر شاومي مي 11 أحدث إصدارات شركة شاومي وتقدم مواصفات فائقة بسعر مناسب. يتميز الهاتف بشاشة AMOLED كبيرة ومعالج Snapdragon 888 وكاميرا بدقة108 ميجابكسل. يضم الهاتف أيضًا بطارية كبيرة وشحن سريع.
 

عندما يتعلق الأمر بالبحث عن هواتف ذكية تعوض iPhone 15 بأسعار أقل، فإن هناك العديد من الخيارات المتاحة. سامسونج جالكسي S21، جوجل بيكسل 6، ون بلس 9، وشاومي مي 11 هي بعض الهواتف الذكية التي توفر مواصفات عالية وأداءً قويًا بأسعار مقبولة. يجب على المستخدمين اختيار الهاتف الذي يتناسب مع احتياجاتهم الشخصية وتفضيلاتهم، وفي النهاية ستعتبر هذه الهواتف بديلاً جيدًا لـ iPhone 15 بأسعار أقل.

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