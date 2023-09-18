رئيس جامعة الأزهر يكرم الخريجات المتميزات في كلية التمريض

أشاد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، بالسواعد اليمنى خريجات كلية التمريض بالقاهرة خلال تكريم فضيلته للمتفوقات من خريجات الدفعة السادسة بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية، والدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات.

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لبناته المتميزات، مثمنًا جهدهن واجتهادهن طيلة مدة الدراسة، مؤكدًا أن كلية التمريض تعد من الكليات المتميزة في جامعة الأزهر، مشيرًا إلى أنه نظرًا للحاجة الماسة لخريجات كلية التمريض ولأنهن عنصر أساسي في الخدمة الطبية فقد صدق مجلس الجامعة والمجلس الأعلى للأزهر على افتتاح كلية للتمريض لخدمة طالبات محافظات الوجه البحري ويكون مقرها دمياط، إضافة إلى افتتاح كلية للتمريض خدمة لطالبات الوجه القبلي يكون مقرها أسيوط.

جاء ذلك بحضور الدكتوة أمال السباعي، عميدة الكلية، والدكتورة رشا البربري، وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذة فايزة سعودي، مديرة الكلية.