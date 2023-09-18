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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

خطابي: اهتمام الجامعة العربية بجائزة التميز الإعلامي لتنوير الرأي العام بواقع المنطقة

السفير أحمد رشيد
السفير أحمد رشيد خطابي

أكد  السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال، على الحرص الذي توليه جامعة الدول العربية لجائزة التميز الإعلامي، حيث تسعى دائماً لتطويرها وتعميق إشعاعها لدى أوساط الجسم الإعلامي العربي في مختلف التخصصات المهنية، تقديراً للعاملين في الحقل الإعلامي بكل اخلاص وتفاني.

وأضاف خطابي خلال كلمته في الاجتماع الأول للجنة جائزة التميز الإعلامي العربي في دورتها الثامنة،  أن هذا الاهتمام  من اجل تنوير الرأي العام العربي والأجنبي بالواقع العربي، وخاصة ما يتعلق بالقضايا الشمولية والتنمية المستدامة والتغيرات المناخية كما أظهرت ذلك الكوارث المفجعة التي تعرضت لها بعض البلدان العربية وخاصة المملكة المغربية ودولة ليبيا.

وأوضح أن  جدول أعمال هذا الاجتماع يفرض على اللجنة أعباءٍ إضافية، حيث يتعين عليها دراسة هذا المشروع بمزيدٍ من التأني والتعمق لخروجه في شكله الأمثل بما يتماشى مع أهمية الجائزة، وذلك إلى جانب مهامها الرئيسية المنصوص عليها في نظامها الأساسي، حيث يقع على عاتقها دراسة كافة المقترحات الواردة من الدول فيما يتعلق بمجال الجائزة واختيار المجال الأكثر توافقاً مع الانشغالات العربية وأولويات إعلامنا العربي

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية التغيرات المناخية التنمية المستدامة الجامعة العربية السفير أحمد رشيد جائزة التميز الإعلامي جامعة الدول العربية

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