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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا تقرر إقالة 6 نواب وزراء بالحكومة

صدى البلد

أعلنت الحكومة الأوكرانية، اليوم الاثنين، إقالة 6 نواب وزراء بالحكومة، بمن فيهم نائب وزير الدفاع، وذلك بعد أسبوعين اثنين من إقالة رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي لوزير الدفاع  أوليكسي ريزنيكوف.

وقالت الحكومة إنها قررت إقالة نائب وزير الدفاع حنا ماليار إضافة لخمسة نواب وزراء آخرين من مناصبهم.

وكان ريزنيكوف قد تولى قيادة الوزارة قبل بدء العملية الروسية في فبراير 2021. لكن الرئيس زيلينسكي قال إن الوقت قد حان لاستخدام "أساليب جديدة" في وزارة الدفاع.

ورشح زيلينسكي، رستم أوميروف، الذي يدير حاليا صندوق أملاك الدولة في أوكرانيا، خلفا لريزنيكوف.

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وأكد ريزنيكوف في منشور على موقع "إكس" إنه قدم خطاب استقالته إلى برلمان البلاد.

وقال وزير الدفاع السابق، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، إنه إذا عرض عليه زيلينسكي الفرصة للعمل في مشروع آخر فمن المحتمل أن يوافق.

وقال مستشار الدفاع الأوكراني، يوري ساك، لـ"بي بي سي" إن ريزنيكوف قاد عملية تحويل الوزارة، ووضع الأساس لعضوية أوكرانيا في الناتو في المستقبل.

وأضاف: "أن إرثه هو أنه أقنع وزراء الدفاع في جميع أنحاء العالم بأن المستحيل ممكن"، في إشارة إلى نجاح ريزنيكوف في الضغط على الحكومات الأجنبية للحصول على الأسلحة.

لكن خبراء لاحظوا أن التعديل الوزاري من غير المرجح أن يؤدي إلى أي تغيير كبير في استراتيجية الحرب في ساحة المعركة في أوكرانيا، إذ إن من يشرف على الحملة هو الجنرال فاليري زالوزني- قائد القوات المسلحة الأوكرانية.

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