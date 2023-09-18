تطور الهجوم المضاد.. أوكرانيا تستعيد أراضي جديدة من روسيا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الاثنين، استعادة السيطرة على 7 كيلومترات مربعة من الأراضي من القوات الروسية في جنوب وشرق البلاد في إطار الهجوم المضاد الذي تشنّه قوات كييف منذ أشهر.

وحسب وكالة “فرانس برس”، قالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، حنا ماليار “تم تحرير كيلومترين مربعين في قطاع باخموت، وحررت قوات الدفاع في الجنوب 5,2 كيلومترات مربعة من الأراضي”.

وأشارت ماليار إلى أن قوات كييف استعادت في الأسبوع الماضي أراضي تبلغ مساحتها كيلومترين مربعين حول مدينة باخموت المدمرة الواقعة شرق البلاد والتي سيطرت عليها القوات الروسية في مايو بعد أشهر من القتال.

ولفتت إلى أن القوات الأوكرانية استعادت أيضًا قريتين واقعتين على القسم الجنوبي من المدينة وهما أندرييفكا وكليشتشيفكا، مشيرة إلى أن قوات كييف حررت أراضي تبلغ مساحتها 51 كيلومترا مربعا بالقرب من باخموت منذ بدء الهجوم المضاد.

وأكدت ماليار أن القوات الأوكرانية تواصل صد الهجوم الروسي على بلدتي أفدييفكا ومارينكا في الجنوب بمنطقة دونيتسك، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وتحاول القوات الأوكرانية التقدم صوب بحر آزوف في تحرك بالجنوب هدفه شق صف القوات الروسية، ونجح التحرك في استعادة مساحات تبلغ 5.2 كيلومتر في الأسبوع الماضي، وفق حديث نائبة وزير الدفاع الأوكراني.

وأضافت ماليار أن أوكرانيا استعادت إجمالا أكثر من 260 كيلومترا مربعا في الجنوب خلال الهجوم المضاد.