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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: خريطة الاستثمار كلمة السر في تعميق القطاعات الصناعية

عمرو هندي، عضو مجلس
عمرو هندي، عضو مجلس النواب

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن النهوض بملف الاستثمار يستوجب عدد من الإجراءات على الأرض لتشجيع المستثمرين وجلب المزيد من الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية خلال الفترة المقبلة.

وأوضح هندي، أن ملف الاستثمار يحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، وهناك توجيهات وقرارات طوال الوقت لتقليل اية عقبات قد تواجه المستثمرين، والعمل وفقا للأطر الحديثة في هذا الملف الحيوى، بداية من الميكنة والرقمنة والتكنولوجيا في مختلف تفاصيل الملف، وذلك لمواكبة التغيرات والجديدة والدول المحيطة والمجاورة بشأن التخصيص والترخيص واليات العرض.


وأكد عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، على أن خريطة الاستثمار الصناعى عليها دور كبير فى جلب الاستثمارات وتعزيز الإستفادة من الفرص المتاحة، خاصة وأنها تشمل كافة الفرص الاستثمارية المتاحة بالقطاعات الصناعية فى مختلف محافظات الجمهورية والتى تم تحديدها اعتماداً على الميزات التنافسية والمقومات الاستثمارية لكل محافظة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تحديث الخريطة بشكل دورى، خاصة وأن مصر تشهد يوميا فرص استثمارية جديدة ومن ثم يجب أن تواكب الخريطة هذه التغيرات، لتجميع الفرص الاستثمارية فى كل محافظات مصر، فى شكل تفاعلى عبر ااموقع إلاليكترونى عن أماكن الاستثمار بالمحافظات لربط ما يسمى سلاسل التوريد المحلية للصناعات القائمة من خلال تحديد الصناعات المغذية والتكميلية المطلوبة لتعميق القطاعات الصناعية بما يسهم فى سد الفجوات السوقية.

عمرو هندي مجلس النواب المستثمرين

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