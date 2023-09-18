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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لدعم الطبقة الفقيرة.. اتحاد العمال يناشد الرئيس السيسي الترشح لفترة أخرى

صدى البلد

أصدر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بيانا ناشد فبه الرئيس يس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للترشح لفترة رئاسية أخرى.

وجاء البيان، في إطار الدور المهم والحيوى الذي يقوم به الاتحاد العام لنقابات عمال مصر .. الممثل الشرعى لجميع فئات العمال بجمهوريتنا الجديدة.

يتقدم الاتحاد العام ويعلن لجميع فئات الشعب المصرى الكريم مناشدته للرئيس عبد الفتاح السيسي "رئيس جمهورية مصر العربية للترشح لفترة رئاسية أخرى.

* من أجل استمرار بناء دولتنا الحديثة، من أجل الأمن والأمان والاستقرار من أجل استمرار الدور الريادى لجمهوريتنا الجديدة في المنطقة.                                         

 * من أجل دعم ومساندة الطبقة الفقيرة والمتوسطة.                      

 * من أجل استمرار تدعيم التنمية المستدامة.         

* من أجل استكمال تطوير المنظومة الصحية على مستوى الجمهورية.

* من أجل استمرار بناء ما بدأناه سويا ، نناشدك استكمال المسيرة بالترشح لفترة رئاسية أخرى.

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