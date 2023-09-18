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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلماني: مدينة الثقافة والفنون منارة لعرض تاريخ مصر

مجلس النواب
مجلس النواب

قال النائب أسامة الأشموني، عضو مجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستعانة بالخبرات العالمية لإنشاء مدينة الثقافة والفنون بالعاصمة الإدارية الجديدة هدفه تحقيق أقصى استفادة من القدرات والإمكانات فائقة التطور.

وأوضح الأشموني، في تصريحات صحفية له، أن الهدف من الخبرات العالمية هو تعظيم قيمة المدينة لتكون منارة جديدة ومتفردة للإبداع الفني والثقافي المصري.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن المدينة ستضم مكتبة خاصة بالعاصمة تشمل مجموعة من الكتب والمقتنيات النادرة، علاوة على متحف عواصم مصر لعرض آثار العواصم المصرية على مدار التاريخ.

وتابع النائب أسامة الأشموني، أن المدينة ستضم أيضا متحف الفنون، ومتحف العملات، فضلاً عن دار الأوبرا الجديدة ذات الطراز المعماري والهندسي والفني الفريد والطاقة الاستيعابية الكبيرة، إلى جانب مسرحين للدراما والموسيقَى، مؤهلين وفقاً لأرقى المعايير الدولية لاستقبال الحفلات والعروض العالمية.

وأكد عضو مجلس النواب، على أن المدينة ستعمل على نقل الثقافة المصرية والفن المصري العريق وفق أحدث التقنيات العالمية لتكون قبلة العالم للتعرف على الثقافة والفنون المصرية.

يشار إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة إنشاء مدينة الثقافة والفنون.

السيسي مجلس النواب مدينة الثقافة والفنون العاصمة الادارية العاصمة الإدارية الجديدة

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