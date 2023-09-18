بينهم صيدلي .. أمن القاهرة يضبط 8 تجار مخدرات.. تفاصيل

وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضربات أمنية موجعه لمروجي المواد المخدرة ونجحت في ضبط ٨ تجار مخدرات بينهم صيدلي وصاحب شركة أدوية .

في مدينة الشروق تم ضبط عامل وسائق مقيمان بمحافظة الجيزة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 1 كيلو جرام .

وفي مدينة السلام تم ضبط عاطل له معلومات جنائية ، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين .

وتم ضبط عاطلين لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزتهما كمية من مخدر الإستروكس وزنت 1 كيلو جرام .

وفي المرج فتم ضبط عاطلين لأحدهما معلومات جنائية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 5,500 كيلو جرام ، وبمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار.

ونجحت أجهزة الأمن في ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة بحوزة صيدلى بالقاهرة بقصد الإتجار ، بعد ان أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام صيدلى وصاحب شركة أدوية له معلومات جنائية بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالأقراص المخدرة متخذاً من الشركة محل عمله مسرحاً لممارسة نشاطه الإجرامى ، تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته عدد 260 علبة عقار مخدر بإجمالى عدد 26 ألف قرص ومبالغ مالية عملات "أجنبية ومحلية" و هاتفين محمول .

واعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، وأقر بتحصله عليها من إحدى شركات الأدوية بدعوى تصديرها للخارج، حيث يقوم من خلال شريكه مقيم بالخارج بإرسال إيميلات وهمية وأوراق منسوب صدورها لجمارك الدول التى يدعى تصدير العقاقير الطبية لها لإيهام الشركة سالفة الذكر بقيامه بإعادة تصديرها إلا أنه يقوم بالإتجار بها داخل السوق المحلى محققاً أرباح غير المشروعة .

وبمناقشته قرر بأنه يحتفظ بكميات أخرى من الأقراص المخدرة داخل شقة "مستأجرة" كائنة بدائرة قسم شرطة المرج ، تم إستهداف الشقة وعثر بداخلها على عدد 1,074,000 مليون قرص مخدر ، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.